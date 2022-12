Stiri pe aceeasi tema

- „Ceea ce se intampla referitor la modul in care ne poziționam o facem pe cale diplomatica și pe relația oficiala, fara alte aspecte care sa lase loc de interpretare. Ce face fiecare cetațean in parte e o decizie pe care o respectam, fara sa incurajam intr-un fel sau altul. Nu exista o regula sau decizie…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat joi ca autoritatile romane abordeaza o cale diplomatica in relatia cu autoritatile austriece si ca respecta deciziile cetatenilor romani in privinta companiilor austriece, fara a incuraja o anumita pozitionare.

- Ministrul proiectelor europene, Marcel Boloș, spune ca diplomația este calea ințeleapta pentru aderarea Romaniei la spațiul Schengen, nu boicotarea firmelor cu capital austriac: „Nu cred sub nicio forma ca prin aceste forme de ripostare vom ajunge la lucruri bune pentru ambele parți”, a spus acesta,…

- Cancelarul austriac Karl Nehammer a reactionat la actiunea de boicot la adresa firmelor cu actionari austrieci declansata in la noi in tara dupa votul negativ al Vienei privind aderarea Romaniei la Schengen. Nehammer a declarat intr-un interviu la postul austriac ORF2 ca este convins ca veto-ul impotriva…

- Votul negativ dat de Austria fața de intrarea Romaniei in spațiul Schengen de la 1 ianuarie 2023 a adus in țara noastra un val de frustrare și ura fața de companiile cu capital austriac. Romanii au inceput sa-și verse furia in spațiul public pe companiile austriece indemnand la boicot. Doar ca statisticile…

- „Conteaza sa știm cine sunt vinovații. Cred ca toți știm unde este vina. Este o greșeala sa mai cautam acum alți vinovați. Ne uitam intr-o parte sau doar intr-o singura parte. Este esențial sa cautam soluții.Vinovați suntem cu toții. Aici este vina. Vina este la noi. Noi am votat, noi am tolerat 30…

- Romanii sunt puternic afectați de refuzul Austriei de a accepta aderarea Romaniei la Schengen și reacționeaza pe masura, boicotand sau anunțandu-și intenția de a boicota companiile austriece.

- Europarlamentarul liberal Rareș Bogdan a solicitat joi, in cadrul unei intervenții facute la Antena 3, ca toate companiile de stat romanești care au conturi la bancile austriece sa și le inchida. Bogdan a acuzat Austria de un comportament „sfidator, revoltatori, agresiv și nesimțit” la adresa Romaniei,…