Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu s-au intalnit la sediul Guvernului cu sindicaliștii din sanatate și educație. Prima intalnire a fost la ora 11.00, cu sindicaliștii din domeniul sanatații, cei care au protestat ieri in fața Guvernului. In urma cu cateva minute, la ora 12.00, Nicolae Ciuca și…

- Merg din toata tara, cu autocarele. Ajung dupa ora 09.30 in alveola de pe strada Ion Mincu. La 11.00, se aduna in Piața Victoriei, unde vor ramane pana la 12:30. Apoi pleaca in marș spre Palatul Cotroceni, pe traseul bulevardul Nicolae Titulescu – urcare Pod Basarab – strada Grozavesti – bulevardul…

- Profesorii nu opresc greva. Liderii sindicali anunta ca 20.000 de persoane vor participa la marșul din centrul Bucurestiului. Dascalii se aduna pentru a patra oara in fata Guvernului si merg la Palatul Cotroceni.Presedintele Federatiei Sindicatelor din Educatie Spiru Haret, Marius Nistor, a anuntat…

- Premierul Nicolae Ciuca, are joi, la ora 12,30, noi consultari cu reprezentantii sindicatelor din Educatie, informeaza Biroul de presa al Executivului. Miercuri seara, Nicolae Ciuca a avut, la Palatul Victoria, o runda de noi consultari cu liderii sindicatelor din Educatie. In cadrul acesteia, au fost…

- Premierul Nicolae Ciuca si-a programat, joi, noi consultari cu reprezentantii sindicatelor din Educatie, potrivit agendei oficiale a prim-ministrului. Acestea ar urma sa aiba loc la ora 13,30, respectiv ora 19,00. Miercuri seara, Nicolae Ciuca a avut, la Palatul Victoria, o noua runda de consultari…

- Premierul Nicolae Ciuca si-a programat, joi, noi consultari cu reprezentantii sindicatelor din Educatie, potrivit agendei oficiale a prim-ministrului. Acestea ar urma sa aiba loc la ora 13,30, respectiv ora 19,00, precizeaza sursa amintita. Miercuri seara, Nicolae Ciuca a avut, la Palatul Victoria,…

- Președintele Klaus Iohannis a avut miercuri, la Palatul Cotroceni, discuții cu liderii Coaliției de guvernare, președintele Partidului Național Liberal, Premierul Nicolae Ciuca, și președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, pe tema grevei din sistemul de invațamant. La intalnire a mai…

- update Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, și-a trimis consilierul de pe sanatate pentru a discuta cu sindicaliștii din educație, susține liderul Federației Naționale Sindicale „Alma Mater”, Anton Hadar. El a declarat la Digi24 ca a discutat din respect cu consiliera lui Iohannis, insa nu au gasit…