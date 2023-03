Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Ciuca, premierul Romaniei și președinte PNL, a declarat ca va susține propunerea Ministerului Justitiei privind pragul de 9.000 de lei la infractiunea de abuz in serviciu. De altfel, acesta a mai spus ca Gabriel Andronache, liderul deputaților PNL, a fost numit sa depuna acest amendament in…

- Europarlamentarul Dacian Cioloș, lider REPER, le cere liderilor din Coaliție sa-și asume decizia de a stabili un prag de 250.000 de lei pentru prejudiciul de la care abuzul in serviciu este pedepsit cu 2 pana la 7 ani de inchisoare, masura adoptata miercuri de Senat. Fostul premier le cere „de urgența”…

- Theodor Stolojan, fost președinte PNL, a declarat miercuri, la Digi24 , ca impunerea unui prag valoric de 250.000 de lei, echivalentul a 50.000 de euro, pentru incriminarea abuzului in serviciu de catre senatorii coalitiei nu este o masura buna, pentru ca nu tine cont de realitatea din Romania. Theodor…

- „Mai mult ca sigur ca va fi si o remaniere. Va fi in discutie si o remaniere, mai mult ca sigur. Este o normalitate, nu inseamna ca cineva... Sunt oameni care tin acest ritm, oameni care nu rezista la acest ritm, e ceva normal”, spune Marcel Ciolacu.„Momentan plecam de la o baza, care inseamna protocolul.…