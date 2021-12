Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Anghel a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Nicolae Ciuca publicata, joi, in Monitorul Oficial.Anghel a fost consilier al ministrului Ciuca la ministerul Apararii, și-a desfașurat activitatea in cadrul Biroului de…

- Premierul Nicolae Ciuca a semnat, vineri, decizia de incetare a calitații de consilier onorific al prim-ministrului acordate lui Lucian Isar. Decizia a fost publicata vineri seara in Monitorul Oficial. Este prima decizie de acest tip semnata de noul premier. Ieșirea lui Isar din Guvern vine la solicitarea…

- Social Noi modificari privind masurile de combatere a pandemiei / A crescut pragul de incidența pentru care se aplica anumite restricții septembrie 23, 2021 13:11 Guvernul a aprobat in ședința de astazi, prin Hotarare, noi masuri necesare pentru prevenirea raspandirii și controlul infecțiilor generate…

- Subprefectul USR PLUS de Alba, Claudiu Nemeș, eliberat din funcție. In total au fost demiși 14 prefecți și 28 de subprefecți Guvernul Citu a demis in sedinta joi toti cei 14 prefecti si 28 de subprefecti, sustin surse de la Palatul Victoria pentru Adevarul. Deciziile au plecat pentru publicare la Monitorul…

- Premierul Florin Citu a anunțat miercuri seara, la un post tv, ca ii demite pe secretarii de stat USR PLUS. Ulterior, deciziile au fost publicate in Monitorul Oficial. „Va spun care este frica mea: in momentul in care ai negociat cu AUR si cu PSD, nu pot sa am secretari de stat in ministere, pentru…

- Deciziile premierului Florin Citu privind eliberarea din functie a secretarilor de stat din partea USR PLUS au fost publicate, miercuri seara, in Monitorul Oficial. Deciziile vizeaza eliberarea din functie a 26 de persoane avand functia sau rangul de secretar de stat sau subsecretar de stat. Dintre…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca secretarii de stat ai USR PLUS vor fi destituiti. Deciziile de eliberare din functie a unor secretari de stat de la mai multe ministere, din aparatul propriu al vicepremierului, de la Agentia Natioala de Administrare Fiscala, dar si de la Departamentul pentru Romanii…