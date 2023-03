La Guvern și in coaliția de guvernare se fac și se desfac planurile, in perspectiva rotativei guvernamentale care ca avea loc in luna mai.

Conform surselor politice, Nicolae Ciuca nu vrea sa ramana in Guvern ca ministru al Apararii și vicepremier.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro × NEWSLETTER ×

Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate

BACK TO TOP DESPRE

Exclusivitați și documente incendiare.

Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor.