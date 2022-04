Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca și-a anunțat, marți, in ședința BEx PNL, candidatura la șefia partidului, spun surse liberale. Potrivit surselor citate, Ciuca le-a cerut colegilor sa-i ofere derogare de vechime pentru a putea candida la șefia PNL. Premierul iși va depune miercuri, oficial, candidatura pentru…

- Biroul Executiv al PNL se intrunește marți, de la ora 17.00, dupa ce partidul a ramas fara președinte plin in urma demisiei lui Florin Cițu, ceruta de 49 de filiale. Ședința conducerii liberale are loc online.Potrivit surselor Realitatea PLUS, urmeaza sa fie stabilita o derogare de vechime pentru Nicolae…

- Biroul Executiv al PNL se va intruni, marti de la ora 17.00, pentru a stabili o derogare de vechime pentru Nicolae Ciuca, astfel incat premierul sa poata candida la sefia partidului, au declarat surse politice pentru News.ro.

- ”Nu am luat nicio decizie, in privința funcției de președinte al Senatului. Despre partid, intrebați la partid (rade).Pentru mine, alianța cu PSD nu a fost pe care sa pot sa o diger, nu a fost ceva normal. Eu nu pot sa susțin masurile populiste pentru ca fac rau Romaniei. In PNL sunt liberali care s-au…

- Unul dintre motivele pentru care liderii PNL au accelerat operațiunea de inlocuire a lui Florin Cițu cu Nicolae Ciuca la șefia partidului ține de posibila vacantare a funcției de președinte in 2023, au declarat pentru G4Media surse liberale. Liderii PNL cred ca Iohannis poate ajunge secretar general…

- Liberalii sunt pregatiți sa faca un congres-fulger, in nici doua saptamani. I s-a gasit și inlocuitor actualului lider PNL: premierul Nicoale Ciuca, pe care il susține, și președintele Klaus Iohannis. Liberalii ii reproșeaza lui Florin Cițu proasta gestionare a relației cu PSD, dar și provocarea unui…

