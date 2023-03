Stiri pe aceeasi tema

- Anul trecut a fost greu incercat de razboi, inflație, criza energetica, criza alimentara. Dar greu a fost pentru consumatori, atat casnici, cat și companii, nu și pentru producatorii și furnizorii de energie, care au inregistrat profituri record. Producatorii de energie au profitat de criza energetica…

- Companiile romanești Romgaz (BVB: SNG) și OMV Petrom (BVB: SNP) au depus la operatorul sistemului de transport al gazelor naturale Transgaz o cerere angajanta de capacitate incrementala pentru introducerea in sistemul național de transport a gazelor naturale produse in perimetrul lor offshore din…

- In raportul anual al Petrom se arata care sunt investițiile bugetate in acest an, și care este estimarea sa pentru portofoliul de rezerve de hidrocarburi. Ambele cuprind cifrele din perimetrul Neptun Deep.Reprezentanții companiei au explicat ca, din circa 2,9 miliarde de lei preconizate in acest an…

- In raportul anual al Petrom se arata care sunt investițiile bugetate in acest an, și care este estimarea sa pentru portofoliul de rezerve de hidrocarburi. Ambele cuprind cifrele din perimetrul Neptun Deep.Reprezentanții companiei au explicat ca, din circa 2,9 miliarde de lei preconizate in acest an…

- Senatorul PSD Ovidiu Puiu: “Anul 2023 gasește Romania inca departe de atingerea potențialului energetic pe care il are. Daca e sa ne luam dupa angajamentele din ultimul an, am fi tentați sa credem ca Romania e pe punctul de a deveni cel mai important hub energetic din regiune. Daca ne uitam insa la…

- Este vorba despre documentul ce atesta ca gazul din Marea Neagra a fost cumparat de mult de Ungaria.Mai exact, la momentul in care Romgaz se pregatea sa cumpere jumatate din zacamant, americanii de la ExxonMobil aveau deja o obligație sa vanda aproape 2 miliarde de metri cubi anual catre compania controlata…

- Este vorba despre documentul ce atesta ca gazul din Marea Neagra a fost cumparat de mult de Ungaria.Mai exact, la momentul in care Romgaz se pregatea sa cumpere jumatate din zacamant, americanii de la ExxonMobil aveau deja o obligație sa vanda aproape 2 miliarde de metri cubi anual catre compania controlata…

- Comisia Parlamentara de Control al SRI a fost informata ca au avut loc atacuri cibernetice."In domeniul securitații energetice, Comisia a fost informata despre acțiuni specifice influențarii deciziei statale, de catre entitați externe ostile".Mai precis, chiar in ziua in care, la Bruxelles, Austria…