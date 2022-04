Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Estoniei, Alar Karis, si premierul Regatului Spaniei, Pedro Sanchez, sa afla joi intr-o vizita la Bucuresti. Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, joi, la Palatul Cotroceni pe Pedro Sanchez.

- Kamala Harris a ajuns la București, la bordul Air Force 2. Masuri sporite de securitate. Se intalnește cu uKlaus Iohannis Vicepreședintele SUA, Kamala Harris, a ajuns in Romania in prima vizita a acesteaia la București. Vizita are loc in contextul razboiului declanșat de Rusia in Ucraina. Aceasta a…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat duminica seara, 6 martie, la Digi24, ca Romania nu risca sa ramana fara gaz in contextul razboiului dintre Rusia și Ucraina si a precizat ca țara noastra are ca obiectiv prioritar deschiderea interconectorului de gaze dintre Grecia si Bulgaria, astfel incat din toamna,…

- Mircea Lucescu și-a ajutat jucatorii de la Kiev. Antrenorul roman al campioanei Ucrainei a scapat dupa un drum cu peripeții din infernul declanșat in țara vecina de invazia militara a Rusiei. Il Luce a reușit sa ajunga in București, la adapost, dar nu s-a mulțumit doar cu acest lucru. Tehnicianul care…

- Premierul Nicolae Ciuca a ajuns joi, 3 martie, la Varsovia pentru a participa la ședința comuna a Guvernelor Poloniei și Romaniei, informeaza Executivul de la București. Dupa-amiaza, de la 15.30, oficialul roman va avea o intrevedere cu președintele polonez Andrzej Duda.De la ora 10.00, premierul roman…

- Premierul Nicolae Ciuca l-a primit, miercuri, pe ministrul Aviatiei Civile din India, Jyotiraditya Scindia, trimisul special al prim-ministrului indian, Narendra Modi. Discutiile celor doi oficiali s-au concentrat pe repatrierea studentilor indieni care au fost evacuati din Ucraina, care au fost sprijiniti…

- Premierul Nicolae Ionel Ciuca: Impreuna cu mai multi ministri, am donat sange la Spitalul Militar de Urgenta "Dr Carol Davila" din Bucuresti, pentru ranitii Ucrainei.Am facut astfel considerand necesar sa aratam, prin exemplul personal ca suntem alaturi de cei care au nevoie de sange.In prezent, este…

- Primul ministru roman a mulțumit președintelui moldovean Maia Sandu pentru discuțiile valoroase de astazi și a asigurat-o de tot sprijinul in derularea masurilor de reforma, indeosebi in domeniul statului de drept.