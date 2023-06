Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a anuntat, joi, dupa sedinta conducerii PNL cu reprezentantii liberali din Executiv, ca legea pensiilor speciale, eliminarea pensiilor parlamentarilor si legea cumulului pensie-salariu vor fi adoptate pana la finalul sesiunii parlamentare, saptamana viitoare. ”Magistrații…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a anuntat, joi, dupa sedinta conducerii PNL cu reprezentantii liberali din Executiv, ca legea pensiilor speciale, eliminarea pensiilor parlamentarilor si legea cumulului pensie-salariu vor fi adoptate pana la finalul sesiunii parlamentare, saptamana viitoare. ”Magistrații…

- Președintele PNL Nicolae Ciuca a vorbit miercuri dimineața, dupa ședința liberalilor, despre ieșirea UDMR de la guvernare și a anunțat schimbari la varful PNL. „Am spus foarte clar ca PNL a avut ca prima opțiune de negociere ramanerea in protocol. In momentul in care nu s-a putut sa se ramana in protocol…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, și-a facut o viziune despre guvernare, dar greva profesorilor continua, astfel ca el nu-i poate lua locul, deocamdata, lui Nicolae Ciuca.Ciolacu a anunțat, duminica, intr-o postare pe Facebook, ca printre prioritațile PSD la guvernare se numara „patriotismul economic”,…

- Guvernul a modificat, in ultima ședința a Cabinetului condus de Nicolae Ciuca, legea dialogului social, deși este greva generala in invațamant și sunt anunțate proteste și din partea personalului medical și al polițiștilor. Guvernul a schimbat, prin ordonanța de uregnța, Legea dialogului social si Codul…

- Premierul in funcție, care este și președintele PNL, Nicolae Ciuca, i-a uimit, luni, pe liberali cand a afirmat ca indiferent de propunerile acestora pentru viitorul cabinet de la Palatul Victoria, viitorul premier, adica președintele PSD Marcel Ciolacu, va fi cel care va decide lista finala a miniștrilor.…

- Ședința de plen a Parlamentului pentru alegerea, prin vot, a unui presedinte, a unui vicepresedinte si a doi membri in Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a fost precedata de tensiuni majore intre partidele care alcatuiesc coaliția guvernamentala. …

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, le-a transmis luni liberalilor din Vrancea ca succesul rotativei va insemna un prim exemplu din istoria noastra postdecembrista de guvernare partajata intre dreapta si stanga politica si ca rolul partidului va ramane acelasi, de garant al stabilitatii guvernamentale,…