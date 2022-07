Nicolae Ciuca: Salut perspectiva implementarii actului delegat privind taxonomia de la 1 ianuarie 2023

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a precizat ca este buna perspectiva implementarii actului delegat privind taxonomia de la 1 ianuarie 2023 si a adaugat ca investitiile in gaze si energie nucleara raman parte a tranzitiei ecologice.

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, duminica, un mesaj de Ziua Justitiei in care afirma ca discutiile cu vicepresedintele Comisiei Europene pentru valori si transparenta, Vera Jourova, care au vizat si progresele inregistrate de Romania in implementarea r

- Premierul Nicolae Ciuca sustine, in mesajul transmis de Ziua Justitiei, ca el crede in obiective precum justitia in slujba cetateanului si un sistem modern, eficient, accesibil si de calitate, care pot fi sprijinite prin PNRR. "Provocarea este sa aducem cat mai aproape perspectiva finalizarii procesului…

- Roxana Maracineanu (47 de ani), fost ministru delegat al Sporturilor in Franța, a pierdut alegerile pentru locul in Parlamentul francez in fața lui Rachel Keke, imigranta din Coasta de Fildeș, fosta menajera la hotel. Intre 2018 și 2020 ministru al Sporturilor, apoi ministru delegat vreme de inca doi…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, joi, dupa aprobarea primei cereri de finantare din cadrul PNRR, ca avem nevoie de acelasi efort sustinut, de aceeasi coordonare, pentru a putea sa indeplinim jaloanele, tintele si in felul acesta sa asiguram coerenta implementarii Planului National de Redresare si…