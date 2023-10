Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Ciuca s-a intalnit, luni, la Palatul Parlamentului, cu Ella Haimi, soția romanului ținut ostatic de catre gruparea terorista Hamas, in Fașia Gaza. Ciuca spune ca intalnirea a fost greu de descris in cuvinte.

- Soția romanului ținut ostatic de Hamas, Ela Chaimi, susține ca de 23 de zile nu are nicio informație despre soțul sau Tal Chaimi. Romanul cu dubla cetațenie este ostatic al Hamas, iar soția acestuia solicita și statului roman sa intreprinda toate demersurile pentru a incerca eliberarea acestuia."Sper…

- Soția romanului ținut ostatic de teroriștii Hamas a oferit un interviu in exclusivitate pentru Digi24. Sambata seara, Ministerul de Externe a anunțat ca un barbat cu dubla cetațenie, romana și israeliana este ostatic in Fașia Gaza.