Stiri pe aceeasi tema

- "Romania este o țara sigura, membra a Uniunii Europene și a NATO, ceea ce garanteaza securitatea afacerilor și investițiilor", transmite premierul Nicolae Ciuca, dupa intalnirea cu comisarul european Paolo Gentiloni, responsabil pentru Economie.

- Romania este o țara sigura, membra a Uniunii Europene și a NATO, ceea ce garanteaza securitatea afacerilor și investițiilor, transmite premierul Nicolae Ciuca, dupa intalnirea cu comisarul european Paolo Gentiloni, responsabil pentru Economie.

- Premierul Nicolae-Ionel Ciuca s-a intalnit cu Paolo Gentiloni, comisarul european pentru economie. Cei doi oficiali au analizat efectele economice ale razboiului din Ucraina, context in care prim-ministrul Ciuca a subliniat ca Romania este o tara sigura, membra a UE si a NATO, ceea ce garanteaza securitatea…

- Romania este o țara sigura, membra a Uniunii Europene și a NATO, ceea ce garanteaza securitatea afacerilor și investițiilor, transmite premierul Nicolae Ciuca, dupa intalnirea cu comisarul european Paolo Gentiloni, responsabil pentru Economie. Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit marți cu comisarul…

- Premierul Nicolae Ciuca a primit luni, 21 martie, la Palatul Victoria, vizita unei delegații a Congresului SUA, condusa de catre Steven Lynch, președinte al Subcomisiei parlamentare pentru Securitate Naționala, din Camera Reprezentanților, a informat Guvernul Romaniei, iar discuțiile au vizat situația…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, marti seara, la Isaccea, ca autoritatile romane in coordonare cu cele de la nivelul UE au prevazut, in functie de durata si dimensiunea fluxului de echipamente si de materiale destinate Ucrainei, sa mai deschida inca doua hub-uri umanitare la Sighet si in zona localitatii…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca autoritatile romane in coordonare cu cele de la nivelul UE au prevazut, in functie de durata si dimensiunea fluxului de echipamente si de materiale destinate Ucrainei, sa mai deschida inca doua hub-uri umanitare la Sighet si in zona localitatii Isaccea. “In acest…

- Premierul Nicolae Ciuca l-a primit, miercuri, la Palatul Victoria, pe prim-ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, care efectueaza o vizita oficiala in tara noastra. „Grecia susține dinamic cererea Romaniei de a intra in Spațiul Schengen, trebuie sa se intample acest lucru și avantajele pentru Romania…