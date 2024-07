Nicolae Ciucă: „România este în siguranţă” Anunțul lui Nicolae Ciuca Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca, afirma ca Romania este in siguranta si ca atunci cand discutam despre orice fel de amenintare la adresa securitatii noastre, cel mai important lucru pe care il putem face este sa tratam situatia cu calm. „Cand discutam despre orice fel de amenintare la adresa securitatii noastre, cel mai important lucru pe care il putem face este sa tratam situatia cu calm. Stiu ca orice stire despre caderea unor drone pe teritoriul Romaniei poate provoca neliniste si reactii pripite. Dar, fara o evaluare adecvata a situatiei si fara… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca a scris miercuri, pe Facebook, despre dronele rusești cazute pe teritoriul Romaniei, ca țara noastra este in siguranta si ca nu ne bombardeaza nimeni. „Expertii nostri militari monitorizeaza situatia si fac totul pentru a pastra siguranta romanilor”, a transmis acesta.

- Presedintele Senatului, liderul liberal Nicolae Ciuca, sustine, intr-o postare pe Facebook, dupa ce au fost identificate resturi de la o drona ruseasca in judetul Tulcea, ca nu ne bombardeaza nimeni, iar singurele obiecte care pot ajunge pe pamantul nostru sunt doar resturi de echipamente."Cand discutam…

- Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca, afirma ca Romania este in siguranta si ca atunci cand discutam despre orice fel de amenintare la adresa securitatii noastre, cel mai important lucru pe care il putem face este sa tratam situatia cu calm. „Cand discutam despre orice fel de amenintare…

- „Cand discutam despre orice fel de amenințare la adresa securitații noastre, cel mai important lucru pe care il putem face este sa tratam situația cu calm. Știu ca orice știre despre caderea unor drone pe teritoriul Romaniei poate provoca neliniște și reacții pripite. Dar, fara o evaluare adecvata a…

- Anunțul lui Tanczos Barna Senatorul UDMR, Tanczos Barna, initiatorul legii care vizeaza masuri de gestionare a populatiei de ursi, a declarat miercuri ca noua legislatie trebuie implementata pentru a proteja vietile omenesti, transmite Agerpres . „Dupa opt ani, ursul poate fi din nou vanat in Romania.…

- „Cooperarea foarte buna intre MApN si Ministerul Economiei este si in beneficiul firmelor de profil romanesti. Acest lucru se vede foarte bine la expozitiile de profil, cum este si ILA 2024, de la Berlin, unde ma aflu in aceste zile. Am avut ocazia sa stau de vorba cu reprezentantii companiilor romanesti…

- Traian Basescu a fost la Chișinau pe 28 mai și s-a intanlinit cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Fostul președinte al Romaniei a fost invitat apoi la emisiunea „In Context”, la postul de televiziune public Moldova 1, unde a spus ca „s-ar putea ca viitorul președinte al Romaniei sa fie un…

- "Ziua Victoriei in Europa de la finele celui de-al Doilea Razboi Mondial este celebrata astazi, cand se aniverseaza intrarea in vigoare a armistițiului, la ora 23:01 a zilei de 8 mai 1945. In sfera de influența sovietica, in care a fost și țara noastra, sarbatoarea era marcata pe 9 mai. Nicolae Ciuca,…