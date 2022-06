Stiri pe aceeasi tema

- Romania dispune de un potential agricol generos si are capabilitatea sa produca un volum de alimente care depaseste necesarul de hrana la nivel national, a declarat, miercuri, premierul Nicolae Ciuca.

- Astfel, premierul Ciuca a subliniat ca si pentru Romania, ca si pentru celelalte state europene, securitatea alimentara reprezinta o preocupare permanenta, fiind una din cele mai mari provocari ale secolului, arata comunicatul de presa al Guvernului. „Tara noastra dispune de un potential agricol generos…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca s-a intalnit, la Palatul Victoria, cu președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Roman, Mihai Covaliu. “Performanțele extraordinare ale sportivilor noștri ne dau speranța in capacitatea romanilor de a-și demonstra potențialul. Entuziasmul de acum, generat de aurul…

- Pretul carburantului la pompa va fi compensat cu 50 de bani, a anuntat prim-ministrul Nicolae Ciuca. „Pentru ca cetatenii romani si firmele sa plateasca mai putin pentru carburant, am identificat impreuna cu specialistii o solutie de compensare in suma fixa de 50 de bani care se aplica direct la pompa”,…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit, joi, la Palatul Victoria, cu reprezentantii Aliantei pentru Turism, in cadrul discutiilor temele abordate vizand perspectivele bugetare privind implementarea schemei de ajutor HoReCa 2, care sa diminueze efectele generate de crizele suprapuse pe care Romania…

- Prim-ministrul Portugaliei, Antonio Costa, a fost primit, joi dimineata, la Palatul Victoria, de premierul Nicolae Ciuca, in cadrul vizitei delegației portugheze in Romania. Acesta urmeaza sa se intalneasca și cu președintele Klaus Iohannis.Costa și premierul Ciuca au programata o discuție tete-a-tete,…

- Prin activitatea de pana acum, Guvernul a dovedit ca si-a indeplinit obiectivele pentru fiecare etapa a PNRR si o va face in continuare, a subliniat seful Executivului, potrivit comunicatului de presa al Guvernului. In contextul in care, saptamana trecuta, Comisia Europeana a dat unda verde mai multor…

- "Prezenta mea alaturi de cei mai importanti investitori straini in Romania este reconfirmarea deschiderii pe care Guvernul Romaniei o are pentru investitorii straini. Pentru a depasi, asa cum spuneam, contextul dificil pe care il traversam avem nevoie de doua elemente cheie: increderea in economia Romaniei…