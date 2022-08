Stiri pe aceeasi tema

- „Prima suma de bani de la Uniunea Europeana a ajuns in tara. Este vorba de 39,1 milioane de euro. Banii respectivi sunt gestionati de Departamentul pentru Situatii de Urgenta. Coordonarea intregii activitati de rambursare a banilor cheltuiti la nivelul autoritatilor locale pentru ceea ce inseamna gestionarea…

- Romania a primit o prima transa din ajutorul acordat de Uniunea Europeana pentru decontarea cheltuielilor efectuate cu cazarea si masa refugiatilor din Ucraina, a declarat, miercuri, premierul Nicolae Ciuca, aflat la Suceava.

- De la inceperea conflictului din Ucraina, 4.372 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania, in ultimele 24 de ore fiind depusa o singura cerere de azil in tara noastra de catre un cetatean ucrainean, a informat duminica un comunicat al MAI. Refugiatii ucraineni in Romania beneficiaza de toate…

- Planul national de masuri de integrare pentru refugiatii ucraineni Foto: Arhiva/Mihaela Buculei RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - A fost lansat, azi, Planul national de masuri de integrare pentru refugiatii ucraineni în România, pe termen mediu si lung. Autoritatile…

- O tanara refugiata din Ucraina s-a plans ca nu reuseste sa gaseasca in Romania un apartament unde sa locuiasca impreuna cu familia ei pentru ca are o pisica. Din acest motiv, oamenii ar fi refuzat sa-i inchirieze o locuinta.

- Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a primit-o luni pe ambasadoarea SUA la NATO, cu care a discutat despre razboiul declanșat de Rusia in Ucraina, precum și raspunsul alianței la criza provocata de acest razboi. Bogdan Aurescu a subliniat importanța creșterii prezenței militare a SUA in Romania, anunțata…

- Razboiul din Ucraina genereaza profit nou pentru Romania. Refugiații ucraineni au pompat un miliard de euro in economia romaneasca.Peste un milion 300.000 de ucraineni au intrat in Romania in ultimele patru luni. 100.000 au și ramas la noi. Datele ZF arata ca un refugiat cheltuie lunar, in medie, cam…

- Romania a dat dovada de solidaritate fata de refugiatii ucraineni si va continua sa le asigure conditii pentru integrarea sociala si economica in tara noastra, a afirmat prim-ministrul Nicolae Ciuca, luni, intr-un mesaj transmis cu prilejul Zilei Mondiale a Refugiatului. ‘Ziua de 20 iunie este consacrata…