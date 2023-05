Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei a subliniat ca Romania a devenit nu doar un model regional in ceea ce priveste combaterea antisemitismului, ci și al prezervarii memoriei Holocaustului si educatiei privind Holocaustul.

- Conform declarației premierului Nicolae Ciuca, Romania a devenit un exemplu in regiune in ceea ce privește lupta impotriva antisemitismului, pastrarea amintirii Holocaustului și promovarea educației referitoare la acesta. Potrivit premierului, angajamentul Romaniei in aceste direcții este extrem de…

- Romania a devenit un model regional in ceea ce privește combaterea antisemitismului, prezervarea memoriei Holocaustului și educația privind Holocaustul, spune premierul Nicolae Ciuca: „Angajamentul Romaniei este unul deosebit de serios, constant, care nu

- ”Romania are nevoie de un nou model de dezvoltare economica si doar prin colaborarea dintre mediul de afaceri si autoritati il putem dezvolta. E un model bazat pe investitii si modernizare, astfel incat sa crestem nivelul de trai al romanilor. Acesta este mesajul pe care l-am transmis astazi in cadrul…

- Sedinta comuna a Guvernelor roman si polonez desfasurata, marti, la Palatul Victoria, a oferit prilejul celor doua parti de a confirma planul de actiune 2022 – 2026 convenit in intalnirile anterioare si de a stabili obiective si directii noi de actiune in plan bilateral pe liniile fiecarui minister…

- Sedinta comuna a Guvernelor roman si polonez desfasurata, marti, la Palatul Victoria, a oferit prilejul celor doua parti de a confirma planul de actiune 2022 – 2026 convenit in intalnirile anterioare si de a stabili obiective si directii noi de actiune in plan bilateral pe liniile fiecarui minister…

- Ambasadorul SUA a fost intrebat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta, cum s-a schimbat implicarea Statelor Unite in Dobrogea dupa inceperea razboiului din Ucraina.“In primul rand, am crescut de trei ori prezenta trupelor americane in regiune. Aveam o prezenta mare inainte, dar,…

- In ciuda unor aparente, nu cred sa fi trecut in ultimii 30 de ani, noi, ca tara, dar si lumea in general, printr-o perioada mai problematica. Si la ce se gandesc guvernantii nostri? Pai, la noi, dar nu la cum o ducem, ci la ce ar putea sa ne treaca prin cap in ceea ce-i priveste pe ei, mai exact la…