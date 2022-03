Stiri pe aceeasi tema

- Sprijinirea refugiaților din Ucraina in Romania și ajutorul acordat autoritaților romane au reprezentat subiectele principale ale intalnirilor pe care ambasadorul Romaniei la Washington, Andrei Muraru, le-a avut in timpul vizitei desfașurate in statul Utah, in perioada 15-17 martie 2022.

- Președintele Parlamentului Igor Grosu a avut o intrevedere cu Directorul Executiv al Fondului ONU pentru Populație (UNFPA), Natalia Kanem, la care a participat și deputata Ana Racu, membru al Comitetului ONU impotriva torturii. Subiectul principal al discuțiilor l-a reprezentat criza refugiaților ucraineni…

- Europarlamentarul Victor Negrescu a solicitat in plenul Parlamentului European de la Strasbourg masuri suplimentare de sprijin si un raspuns european integrat la criza refugiatilor, care sa includa solutii si actiuni pe termen lung. Eurodeputatul roman a felicitat personalul care se ocupa de protectia…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat ca Romania va transmite Comisiei Europene, in urmatoarele zile, solicitarile de sprijin financiar legate de gestionarea situatiei refugiatilor din Ucraina.

- Regiunea nu e un concept abstract, nu e nici un ansamblu teritorial ce ar crea un pericol de secesiune, asa cum vad oamenii cu imaginatie pervertita si bolnava. Regiunea e o necesitate nu numai in eficientizarea admnistratiei, ci si a raspunsurilor natiunii la stresul extern, asa cum e actuala situatie…

- Peluza Nord, facțiunea ultrașilor de la FCSB, se implica masiv in ajutoarea refugiaților ucraineni care au fugit in Romania de teama razboiului. Suporterii roș-albaștrilor au amenajat un punct de suport in apropierea Arenei Naționale, invitand oamenii sa doneze alimente sau alte ajutoare pentru refugiații…

- Prefectul Alexandru Moldovan s-a deplasat astazi in zona Vamii Siret, unul dintre cele mai solicitate puncte de intrare in Romania a cetațenilor ucraineni care fug din calea razboiului. Activitațile desfașurate au urmarit realizarea unei colaborari cat mai stranse și eficiente intre toate instituțiile…