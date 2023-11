Stiri pe aceeasi tema

- ”In guvernarile liberale, dezvoltarea locala a fost intotdeauna o prioritate, iar dovada stau programe de investitii precum Anghel Saligny, dar si absorbtia record a fondurilor europene si toate santierele incepute sau deblocate de PNL in comunitatile din Romania. In discutiile pe care le-am avut astazi…

- Fostul premier al Romaniei, Nicolae Ciuca, se arata optimist in ceea ce privește viitorul economic al Romaniei. Ciuca afirma ca, potrivit cifrelor pe care le-au difuzat agentiile de rating, Romania are o perspectiva de evolutie economica ce ii va permite in 2025 sa depaseasca Polonia ca PIB. Președintele…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, afirma ca, potrivit cifrelor pe care le-au difuzat agentiile de rating, Romania are o perspectiva de evolutie economica ce ii va permite in 2025 sa depaseasca Polonia ca PIB, dupa ce in 2022 am depasit Ungaria. ”Acest lucru trebuie sa ne dea incredere in noi insine,…

- ”Guvernarea liberala inseamna accent pe investitii, sustinand in acelasi timp si segmentele vulnerabile ale populatiei. Partidul National Liberal a implementat politici astfel incat Romania sa aiba o crestere economica solida, in pofida crizelor succesive de la nivel mondial”, a transmis presedintele…

- Deputatul USR Cristian Seidler, vicepreședinte al Comisiei pentru munca și protecție sociala, argumenteaza ca proiectul legii privind pensiile speciale nu reprezinta o reforma a sistemului de pensii speciale. „Dupa ce lui Rares Bogdan i-a luat cativa ani sa numere cele 30 de zile pana al eliminarea…

- 9.199.177 lei vor ajunge la Roznov, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, pentru a finanța proiectul de modernizare a drumurilor de interes local. Este vorba despre o noua investiție importanta in infrastructura rutiera locala, care contribuie la dezvoltarea orasului si cresterea siguranței…

- "La ședința de astazi, pe care am avut-o cu miniștrii și secretarii de stat liberali, am discutat despre agenda de proiecte și masuri pentru perioada urmatoare. Ma bucur ca programul "Anghel Saligny", lansat de PNL, continua intr-un ritm susținut și ca avem multe administrații locale implicate in programele…

