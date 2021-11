Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Ciuca a fost votat in unanimitate sa fie susținut de PNL pentru a fi premier și șef al delegației de negociere cu PSD și UDMR. Anunțul a fost facut de doi dintre prim-vicepreședinții partidului, in absența lui Florin Cițu. „In unanimitate, la propunerea președintelui partidului, a lui Florin…

- Liberalii au votat, joi, in Biroul Permanent Național (BPN), pentru susținerea in continuare a lui Florin Cițu in funcția de premier, dupa ce USR PLUS a condiționat ramanerea la guvernare de plecarea lui Cițu.