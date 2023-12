Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a avut o zi plina in America, de unde a transmis o veste importanta pentru Romania și Republica Moldova: bugetul apararii Statelor Unite ale Americii cuprinde in premiera securitatea la Marea Neagra.

- Romania intenționeaza sa joace un rol-cheie in reconstrucția Ucrainei, dupa incheierea razboiului declansat de Rusia - scrie, marti, agentia ucraineana RBC, mentionand ca o declaratie in acest sens a fost facuta de catre premierul roman, Marcel Ciolacu, in cadrul unei intalniri cu secretarul de stat…

- ”Eu imi doresc ca Statele Unite sa fie principalul investitor din Romania si principalul partener economic non-UE al Romaniei si acest lucru se poate realiza. Mai mult, imi doresc ca Romania in viitor sa fie un hub pentru companiile din Statele Unite, care vor participa direct sau indirect la reconstructia…

- Autoritatile din Romania, la fel ca si alte state europene, sunt ingrijorate de posibilitatea traficului de arme, dupa incheierea conflictului dintre Ucraina si Rusia. In statul vecin au ajuns foarte multe arme, in cadrul sprijinului oferit Ucrainei.

- ”Am vorbit de Ucraina, dumneavoastra, ca investitori straini intelegeti foarte bine contextul de Securitate, intelegeti foarte bine care au fost efectele acestui conflict si asa cum se mentiona de la nivelul BNR, la ultima analiza, toata aceasta temporizare a cresterii economice s-a datorat conflictului…

- Președintele Senatului, Nicolae Ciuca, a transmis in cadrul Foreign Investors Summit 2023, ca Romania poate proiecta un plan consolidat pentru reconstrucția Ucrainei, fiind aduse mai multe argumente referitoare la contribuția țarii noastre.

- Mircea Geoana a declarat presei, dupa o dezbatere initiata de Camera de Comert din Iasi pe teme de securitate regionala, ca in ceea ce priveste reconstructia Ucrainei trebuie sa fim foarte activi si sa ne organizam pentru a participa cu firme la acest proces. ”In ceea ce priveste reconstructia Ucrainei,…

- Bogdan Aurescu a avut, sambata, o intervenție in cadrul reuniunii de la Malta, eveniment unde se discuta respectarea suveranitatii si integritatii teritoriale a Ucrainei. Consilierul prezidențial spune ca a exprimat sprijinul deplin al Romaniei „pentru o pace justa și de lunga durata, și pentru procesul…