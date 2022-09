Premierul Nicolae Ciuca a anuntat miercuri ca Ministerul Finantelor urmeaza sa prezinte pana pe 20 octombrie proiectul de buget pentru anul viitor, astfel incat acesta sa poata fi supus dezbaterii parlamentare in luna noiembrie. ‘Ministerul Finantelor, in deplina coordonare cu ordonatorii principali de credite, vor veni in prima lectura cu bugetul, nu mai tarziu de 20 octombrie, astfel incat la nivelul Guvernului sa fie adoptat nu mai tarziu de 27 octombrie, iar in luna noiembrie bugetul sa intre la analiza si vot in Parlament’, a spus Ciuca, in debutul sedintei de guvern. El a mentionat ca acest…