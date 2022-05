Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a declarat la inceputul sedintei de guvern de luni ca programul de guvernare nu poate fi indeplinit fara a fi atinse obiectivele asumate in acest document si nici fara indeplinirea obligatiilor care revin Guvernului privind implementarea PNRR si accederea la OCDE. „Practic,…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit, vineri, la Palatul Victoria, cu delegatia Nuclear Energy Agency (NEA) condusa de directorul general William D. Magwood al IV-lea. Principalele teme abordate au vizat aderarea Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), initiativa…

- "Prezenta mea alaturi de cei mai importanti investitori straini in Romania este reconfirmarea deschiderii pe care Guvernul Romaniei o are pentru investitorii straini. Pentru a depasi, asa cum spuneam, contextul dificil pe care il traversam avem nevoie de doua elemente cheie: increderea in economia Romaniei…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a declarat luni ca pachetul de solutii socio-economice „Sprijin pentru Romania” reprezinta ansamblul de masuri prin care Guvernul intentioneaza sa asigure stabilitatea economica pana la sfarsitul anului si, de asemenea, sa creeze premisele pentru ca economia sa se dezvolte…

- Premierul a anuntat ca in sedinta Executivului va fi reglementat, prin OUG, modul in care implementam acea masura care face parte din pachetul asumat la nivelul Guvernului pentru modernizarea si digitalizarea relatiei dintre statul roman si mediul de afaceri. ”Astfel, radarul marfurilor va intra in…

- „La nivel național, Guvernul va adopta, in aceasta saptamana, pachetul de masuri care sa reduca presiunea generata de facturile la energie și gaze naturale. Vom interveni in sprijinul economiei romanești, printr-un set de soluții care includ plafonari și compensari ale prețurilor la energie si gaze…

- „Traversam o perioada complicata, marcata de crize multiple, care necesita decizii si masuri eficiente, de contracarare a cresterii preturilor. In acest sens, am discutat cu ministrul de Finante, care se afla la Bruxelles, unde discuta cu omologii europeni din ECOFIN sa gaseasca masuri concrete, la…