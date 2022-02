Premierul Nicolae Ciuca a scris, pe contul sau de Twitter, imediat dupa anunțul lui Putin privind recunoașterea independenței regiunilor separatiste Donețk și Lugansk, ca Romania condamna cu fermitate orice incercare de a pune la indoiala suveranitatea, integritatea teritoriala și independența Ucrainei. „Condamnam ferm orice incercare de a pune sub semnul intrebarii suveranitatea, integritatea teritoriala și […] The post Nicolae Ciuca, prima reacție dupa ce Putin a recunoscut independenta regiunilor Lugansk si Donetk appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…