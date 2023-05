Premierul Nicolae Ciuca a transmis ca prin intermediul amendamentelor propuse la proiectul de lege referitor la pensiile de serviciu, proiect supus dezbaterii in Parlament, se urmarește eliminarea inechitaților existente. Acest demers este menit sa permita Romaniei sa continue reformele asumate, in vederea obținerii finanțarii europene prin Programul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Nicolae Ciuca a declarat: „Modificarea proiectului de lege privind pensiile de serviciu, aflat in dezbaterea Parlamentului, este necesara pentru ca Romania sa poata beneficia in continuare de cele aproape…