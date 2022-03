Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat vineri, de Ziua Politiei Romane, ca, pentru a mentine nivelul de incredere al oamenilor in institutiile statului, este nevoie de delimitarea ferma fata de cazurile punctuale, fie ca acestea inseamna atitudine neadecvata, incompetenta sau, mai

- Premierul Nicolae Ciuca a participat, vineri, la evenimentul organizat cu prilejul Zilei Politiei Romane la Cercul Militar National, informeaza Biroul de presa al Guvernului. ”Poliția este și trebuie sa ramana in slujba cetațenilor. Mai sunt multe de imbunatațit: logistica, infrastructura, chiar și…

- Politia Romana este una dintre cele mai importante institutii fundamentale ale statului Roman si unul dintre cei mai importanti furnizori de ordine si siguranta publica ai statului .Istoria Politiei Romane este destul de indelungata , nascandu-se odata cu primele forme de organizare statala si dezvoltandu-se…

- In data de 25 martie este Ziua Poliției Romane, iar politisti clujeni o sarbatoresc in avans oferind cursuri de autoaparare doamnelor si domnisoarelor pana in 18 martie. Programul activitatilor include si

- Duminica dimineața, pe cand se oficia slujba la biserica catolica ucraineana Santa Sofia din Roma, a aparut printre credincioși președintele Italiei, Sergio Mattarella. Cum liturghia se oficia in curtea bisericii și credincioșii erau in picioare, nu pe scaune, ca in bisericile catolice ale Romei, Mattarella…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca, pana miercuri dimineata, in Romania au intrat 118.461 de refugiati ucraineni, 46.435 dintre acestia decizand sa ramana in tara noastra, iar dintre ei aproximativ 18.000 sunt copii. “Pana la ora 8,00, in aceasta dimineata, pe teritoriul Romaniei au intrat 118.461…

- Poliția este in cautarea unei minore de 13 ani, din satul Maramonovca, raionul Drochia, care a plecat de acasa și pana la moment nu a revenit. Mama fetei a comunicat oamenilor legii ca, astazi, in jurul orei 07:00, copila a fugit de la domiciliu intr-o direcție necunoscuta.

- Guvernul britanic este indemnat sa renunte la planul de a pune capat portului obligatoriu al mastii in transportul public din Anglia de la 27 ianuarie, in contextul avertismentelor ca COVID-19 reprezinta in continuare o amenintare, relateaza dpa. Primarul Londrei Sadiq Khan a spus ca portul…