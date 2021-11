Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a confirmat, miercuri, discutiile cu premierul desemnat Nicolae Ciuca. Ciolacu a precizat ca in PSD exista o optiune clara de a nu sustine un Guvern minoritar si a subliniat ca nu are nicio negociere cu conducerea PNL. ”Nu cred ca are importanta daca exista sau nu intalniri.…

- Florin Cițu, președintele PNL, a anunțat, marți, ca premierul desemnat Nicolae Ciuca a transmis liderilor PSD și USR un document prin care propune incheierea unui armistițiu pentru susținerea unui guvern minoritar pana in primavara anului viitor. “Propunerea PNL este simpla: sa avem un guvern cu puteri…

- Florin Cițu, președintele PNL, a anunțat, marți, ca premierul desemnat Nicolae Ciuca a transmis liderilor PSD și USR un document prin care propune incheierea unui armistițiu pentru susținerea unui guvern minoritar pana in primavara anului viitor. Propunerea PNL este simpla: sa avem un guvern cu puteri…

- Dupa intalnirea cu Dacian Cioloș, de luni, premierul propus Nicolae Ciuca, a declarat ca USR nu suține un guvern minoritar, dar a adaugat ca are inca speranțe ca un guvern se poate investi in acest mandat. “(Am primit – n.r.) un raspuns cat se poate de transant. USR nu sustine un guvern minoritar…

- Președintele UDMR Kelemen Hunor are discuții, vineri dimineața, la sediul PNL, cu premierul desemnat, Nicolae Ciuca, dar și cu președintele PNL Florin Cițu, pentru reimparțirea portofoliilor din Guvern. Joi dupa-amiaza, Hunor s-a intalnit la Guvern cu Cițu, pe același subiect, dar ședința nu s-a soldat…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, dupa consultarile de la Cotroceni, ca intre PSD și PNL nu a existat pana in acest moment un dialog, insa este dispus sa discute cu premierul desemnat Nicolae Ciuca. „Am facut un apel catre toți liderii partidelor politice sa ne strangem și sa gasim…

- Noul premier desemnat va fi actualul ministru al Apararii. PNL a decis sa formeze un Guvern minoritar cu UDMR, cu susținerea PSD, iar la negocierile, de joi, de la Cotroceni, il va propune pe generalul in rezerva Nicolae Ciuca premier. Surse politice au declarat ca propunerea PNL este Nicolae Ciuca,…

- In plina criza politica, premierul Florin Citu vrea sa convoace toate partidele la o discutie pe tema independentei energetice a Romaniei. “Am vazut in acest an cat de importanta este aceasta independenta energetica. Este un obiectiv al acestui Guvern si ar trebui sa fie un obiectiv al clasei politice.…