- Premierul, Nicolae Ciuca, a declarat luni, dupa sedinta Biroului Politic National, ca PNL va sustine mentinerea cotei unice de impozitare, insa nu va sustine suprataxarea, dar ca a votat eliminarea exceptiilor, in ceea ce priveste fiscalitatea, in conformitate cu PNRR. „Am decis ca in ceea ce privește…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat luni, dupa ședința conducerii PNL, ca liberalii nu susțin suprataxarea companiilor, propusa de PSD, și nici eliminarea cotei unice. „Nu cred ca este momentul sa venim cu taxe și impozite noi care sa se indrepte impotriva dorinței de a investi”, a declarat Ciuca. Premierul…

- ”Am decis ca in ceea ce priveste fiscalitatea, PNL va sustine mentinerea cotei unice de impozitare, astfel incat sa putem sa asiguram stabilitatea si predictibilitatea mediului de afaceri. Nu vom sustine suprataxarea, pentru a putea, in felul acesta, sa asiguram protectia locurilor de munca si sa putem…

- Ministerul Energiei a lansat miercuri spre consultare publica documentele aferente apelului competitiv – Sprijinirea investitiilor in modernizare, monitorizarea si eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici in vederea asigurarii eficientei energetice in sectorul industrial,…

- ”Foaia de Parcurs fixeaza termenii, conditiile si etapele procesului de aderare a Romaniei la Organizatie si urmareste alinierea legislatiei, politicilor si practicilor interne cu cele ale OCDE. Documentul mentioneaza comitetele sectoriale care vor evalua conformitatea cu legislatia si practicile OCDE,…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, va merge in aceasta saptamana la Bruxelles pentru discutii referitoare la Planul National de Redresare si Rezilienta, a informat, luni, prim-ministrul Nicolae Ciuca, informeaza AGERPRES . El a precizat ca a avut loc, luni, o sedinta a Comitetului…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, ca in mai puțin de 48 de ore de la prezentarea programului „Sprijin pentru Romania” au fost deja adoptate, in Parlament, doua dintre masurile anunțate in program. „In mai puțin de 48 de ore de cand, impreuna cu domnul prim-ministru Nicolae Ciuca…

- Joi seara, premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca toate cele 24 de tinte si jaloane din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) asumate pentru primul trimestru al acestui an sunt indeplinite din perspectiva responsabilitatii Guvernului.