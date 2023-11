Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Ciuca a declarat ca PNL si-a tinut promisiunea de a sustine si prin vot in Parlament cresterea pensiilor romanilor. „Ca liberali, vrem ca seniorii Romaniei sa aiba nivelul de trai pe care il merita, dupa o viata de munca. Intotdeauna am sustinut ca orice majorare trebuie sa se realizeze in perfecta…

- Liderii PSD și PNL au anunțat luni, 13 noiembrie, dupa o ședința a coaliției de guvernare, ca au cazut pe acord pe legea pensiilor și au transmis ca „au fost clarificate toate aspectele”, inclusiv cele privitoare la sursele de finanțare, iar proiectul intra la adoptare in Parlament.„Toate aspectele…

- Liderul PNL Nicolae Ciuca a declarat, luni, inainte de a merge la sedinta coalitiei, ca PNL sustine noua lege a pensiilor si nu doar la modul declarativ. El a mintit ca in mandatul sau de premier a crescut punctul de pensie de la 1.265 lei punctul de pensie la 1.785 lei, si astfel „incepand cu 1 ianuarie,…

- Noua lege a pensiilor a fost aprobata de Executiv, anunțau, joi seara, surse politice citate de Realitatea PLUS. Potrivit surselor citate, proiectul a suferit unele modificari.Decizia a venit la finalul unui șir lung de dispute intre liderii Coaliției privind impactul bugetar. Proiectul de lege urmeaza…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, le-a prezentat luni deputatilor din comisiile pentru munca noul proiect al legii pensiilor, precizand ca, potrivit calendarului asumat, acesta ar urma sa fie aprobat in Guvern pe data de 9 noiembrie, iar pana la 20 noiembrie de catre Parlament.

- Președintele PNL și al Senatului, Nicolae Ciuca, a precizat ca in supraimpozitarea va fi aplicata tuturor categoriilor de pensii in baza unor legi speciale, inclusiv celer militare. Pana la 1 noiembrie Puterea vrea sa treaca de Parlament proiectul de lege.

- Nicolae Ciuca a declarat ca in discutiile pe care le-a avut, luni cu ministrul de Finante Marcel Bolos, nu era o optiunea cresterii TVA deoarece „orice punct de TVA duce la cresterea cu 0,5% a inflatiei si o scadere cu 0,1% a economiei”. Presedintele PNL a mai spus ca voucherelor de vacanta vor fi mentinute…

- „Nu am discutat cu Marcel Bolos astazi. Ieri cand am discutat era aceasta optiune de a nu creste TVA”, a afirmat Nicolae Ciuca, intrebat marti la Parlament despre faptul ca ministrul de Finante Marcel Bolos a spus ca nu va creste TVA, in planul cunoile masuri fiscale. Chestionat daca o crestere a TVA…