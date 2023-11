Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca a declarat sambata, intr-un interviu pentru o televiziune, ca nu a fost niciodata in concediu in strainatate, el precizand ca sunt foarte multe locuri de vizitat in Romania.

- Președintele Senatului, Nicolae Ciuca, a depus o coroana de flori la troița de la Dobroutov, in Cehia, ridicata in cinstea militarilor romani care și-au dat viața pentru eliberarea Cehoslovaciei in ultima parte a celui de-Al Doilea Razboi Mondial. ”Astazi am depus o coroana de flori la troița…

- Nicolae Ciuca pleaca in 'misiune' la Dublin: cu cine se intalnește președintele Senatului!Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, va participa maine și vineri, la Dublin, la Conferința Europeana a președinților de parlamente din cele 46 de state membre ale Consiliului Europei, informeaza Rador Radio…

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, a afirmat, luni, dupa intalnirea cu presedintele Parlamentului Georgiei, Shalva Papuashvili, aflat in vizita oficiala in Romania, ca tara noastra este in continuare un sustinator al agendei europene a Georgiei și ca in acest moment exista oportunitatea prin care…

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, a declarat marti ca politicienii trebuie sa aiba curaj si sa isi asume responsabilitatea reformelor, chiar daca va fi vorba de masuri nepopulare si chiar in contextul unui an pre-electoral. El a mentionat ca aceste reforme sunt necesare in vederea aderarii la Organizatia…

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, spune, intr-un mesaj transmis de Ziua Independentei Ucrainei, ca, in razboiul cu Rusia, armata ucraineana isi apara propriul popor, dar si Europa, „de ambitiile neo-imperiale ale Kremlinului si de forta armelor sale”.

- Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca, s-a intalnit, miercuri, la Parlament, cu reprezentantii Confederatiei Patronale "Concordia" si ai Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), discutiile vizand modificarile

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, anunta ca va convoca Biroul Permanent pentru a stabili coordonatele unei sesiuni parlamentare extraordinare, in care va fi reexaminata Legea pensiilor speciale si vor fi facute modificarile necesare pentru a respecta decizia CCR. ”Legea pensiilor speciale trebuie…