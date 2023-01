Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2,4 milioane de romani vor primi sprijin 250 de lei, la fiecare doua luni, pentru alimente, iar 4 milioane de romani vor beneficia, in lunile februarie și septembrie, de 700 de lei pentru plata facturilor la energie, spune premierul Nicolae Ciuca.

- „Dam startul unui apel de proiecte in valoare de 250 de milioane de euro pentru proiecte de eficienta energetica. Masura de astazi vine in sprijinul autoritatilor locale afectate de criza energetica si care se confrunta cu cresteri de preturi la utilitati. Bugetul total alocat schemei de finantare este…