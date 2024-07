Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului National Liberal, Nicolae Ciuca, a afirmat luni, dupa sedinta Biroului Politic National, ca este "singurul om politic" din Romania care a demonstrat onoare, dand exemplu rotativa guvernamentala PNL-PSD.

- Liderul PNL, Nicolae Ciuca, a afirmat luni, dupa ședința Biroului Politic Național, ca liberalii sunt hotarați sa continue guvernarea alaturi de PSD. Fostul premier asigura ca nu va rupe coaliția cu PSD și va continua sa trateze guvernarea cu mare responsabilitate. Nicolae Ciuca, despre guvernare Nicolae…

- In interviul acordat reporterilor Realitatea Plus, șeful Casei Naționale de Pensii a explicat ce se intampla cu mult așteptata majorare a pensiilor, pașii prin care seniorii vor primi deciziile de majorarea, dar a explicat și alte aspecte legislative legate de sistemul de pensii.Realitatea Plus: Ne…

- Pe data de 10 mai se implinesc 147 de ani de cand Romania și-a declarat independența (1877). La aceasta data, Principele Carol I a semnat Declarația de Independența adoptata de Parlament cu o zi inainte, pe 9 mai. Cu acest prilej, președintele Senatului și al PNL, Nicolae Ciuca – general in rezerva…

- Președintele Senatului, Nicolae Ciuca, a transmis, cu ocazia Zilei Victoriei, omagiul sau militarilor romani care au luptat in al Doilea Razboi Mondial. De asemenea, președintele Senatului le-a transmis veteranilor pe care ii mai avem printre noi aprecierea si respectul sau pentru tot ceea ce au facut…

- Nicolae Ciuca a venit cu clarificari in cazul unei posibile candidaturi din partea lui Iulian Dumitrescu la funcția de președinte al Consiliului Județean. Președintele PNL susține ca Biroul Politic Național al PNL nu are propunerea organizației Prahova de susținere. In timp ce pentru majoritatea candidaturilor…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, aduce unele clarificari legat de candidatura medicului Catalin Cirstoiu la Primaria Capitalei. Daca va fi retras, atat coaliția cat și PNL au planuri de rezerva, a incercat el sa-i linișteasca pe membrii partidului. „Avem planul B, avem planul C”. Nicolae Ciuca confirma…

- Nicolae Robu, candidatul alianței PNL – PSD la Primaria Timișoarei, a avut parte de o surpriza. In loc ca pe bannerele electorale sa ii apara numele corect, a fost botezat Gheorghe Robu. Un afiș electoral ce il prezinta pe președintele PNL, Nicolae Ciuca, intr-un gest de susținere a candidatului la…