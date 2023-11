”PNL, in momentul de fata, nu sustine niciun fel de taxa pentru anul 2024, iar pe impozitul progresiv trebuie sa existe o dezbatere nu doar la nivelul decizie politice, ci una impreuna cu mediul de afaceri, cu societatea civila, astfel incat sa gasim o formula care sa aduca modificarile la Codul Fiscal”, a declarat Nicolae Ciuca. Liderul PNL a adaugat ca modificari la Codul Fiscal sunt prevazute in PNRR. ”Modificari la Codul Fiscal sun cuprinse in jaloanele din PNRR, pentru ca el va produce efecte pe termen mediu si lung. Nu vorbim de un cod fiscal care sa fie modificat in fiecare an”, a declarat…