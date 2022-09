Stiri pe aceeasi tema

- ”Am discutat o serie intreaga de aspecte care tin de activitatea guvernamentala, iar aici am pus accent pe ceea ce inseamna continuarea demersurilor guvernamentale astfel incat sa putem sa avem o absorbtie a fondurilor europene cat mai mare. Dl. ministru Bolos a fost prezent si a prezentat toate demersurile…

- „Completam pachetul de protejare a economiei de efectele cresterii preturilor la energie cu masuri destinate marilor consumatori energetici. Aprobarea de catre Comisia Europeana a ajutorului de stat in valoare de 1,5 miliarde de euro face posibila sprijinirea intreprinderilor din sectoare si subsectoare…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, le-a vorbit, sambata, tinerilor liberali participanti la scoala de vara a Tineretului National Liberal de la malul marii, despre curaj, el transmitandu-le colegilor din organizatia de tineret ca a fi curajos nu inseamna ca iti poti asuma orice. „Curajul trebuie sa fie…

- „Salut decizia luata astazi de Comisia Europeana prin care vom punem la dispozitia economiei romanesti patru miliarde de euro, o gura de oxigen importanta pentru firmele afectate de consecintele razboiului din Ucraina. Este rezultatul colaborarii Guvernului cu institutiile europene reflectata, si de…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu și premierul Nicolae Ciuca au fost intrebați, joi, daca 16% ar putea fi procentul de majorare pentru pensii cu care vor merge in ședința Coaliției. Potrivit acestora, bugetul pe 2023 va fi votat inca din luna noiembrie, iar apoi se va putea ști și cu cat vor crește pensiile…

- ”Cred ca este important sa subliniem si faptul ca, pe baza deciziilor luate pana in acest moment si analizelor la nivelul Ministerului de Finante, am reusit ca, la finele lunii iulie, sa asiguram rambursarea de TVA. Desi am plecat de la o valoare neasigurata in buget de peste doua miliarde de lei, in…

- Premierul Nicolae Ciuca a salutat, luni, decizia Comisiei Europene de actualizare a Acordului de parteneriat, afirmand ca reprezinta un semnal „de incredere” si „de sustinere” a prioritatilor Romaniei, tara noastra urmand sa beneficieze, pana in 2027, de 31,5 miliarde de euro fonduri europene din Politica…

- ”Salut decizia Comisiei Europene, pe care o consider un semnal de incredere si de sustinere a prioritatilor Romaniei. Raspundem cu responsabilitate gestului de solidaritate europeana. Suntem pregatiti sa gestionam transparent si cat mai eficient sumele alocate. Fiecare cetatean va putea urmari online,…