Dupa mai multe saptamani de discuții și amanari, coaliția s-a pus de acord asupra ”Ordonanței austeritații”. Proiectul privind reducerile de cheltuieli intra vineri in sedinta de Guvern, a anuntat miercuri premierul Nicolae Ciuca. Șeful Executivului a explicat care sunt principalele masuri prevazute in acest OUG. Astfel, documentul prevede ca fondurile alocate pentru bunuri si servicii sa fie reduse cu 10%. De asemenea, se reduc posturile de consilieri cu 50% și se suspenda angajarile in institutiile statului, mai putin in educatie si sanatate. In plus, se introduce regula de maxim doua mandate…