Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Ciuca, candidatul unic la șefia PNL, a declarat duminica, inainte de congreul PNL, ca vede lipsa sa de experianța in politica drept un atu și s-a declarat increzator ca va reuși sa faca și in partid ce a reușit sa faca la guvernare. „Sper ca prin acest demers PNL sa-și gaseasca echilibrul”,…

- Europarlamentarul PNL Mircea Hava a criticat, vineri, faptul ca la Congresul extraordinar de duminica s-a inscris un singur candidat pentru functia de presedinte. Credibilitatea Partidului National Liberal nu poate si nu trebuie sa depinda doar de un om. Ca e Ciuca sau altcineva. Daca esti solist, esti…

- Europarlamentarul PNL Mircea Hava a criticat, vineri, faptul ca la Congresul extraordinar de duminica s-a inscris un singur candidat pentru functia de presedinte. Credibilitatea Partidului National Liberal nu poate si nu trebuie sa depinda doar de un om. Ca e Ciuca sau altcineva. Daca esti solist,…

- Biroul Executiv al PNL se intrunește marți, de la ora 17.00, dupa ce partidul a ramas fara președinte plin in urma demisiei lui Florin Cițu, ceruta de 49 de filiale. Ședința conducerii liberale are loc online.Potrivit surselor Realitatea PLUS, urmeaza sa fie stabilita o derogare de vechime pentru Nicolae…

- Formula cea mai stabila este ca premierul sa fie și președinte de partid, declara liderul interimar al PNL, Gheorghe Flutur. El afirma ca Nicolae Ciuca nu este un om conflictual. Congresul extraordinar va avea loc pe 10 aprilie, dupa ce Florin Cițu și-a dat demisia, sub presiunea a zeci de șefi de…

- Noul presedinte al PMP, Eugen Tomac, respinge la RFI orice alianta cu AUR, varianta sustinuta de fostul lider al Miscarii Populare, Cristian Diaconescu. Tomac califica AUR drept "un partid xenofob, un partid antieuropean, un partid extremist prin definitie, prin comportament si prin mesajele pe care…

- "Deschiderea negocierilor de aderare la OCDE este un succes în sine și pe buna dreptate poate fi considerata cel mai notabil rezultat dupa aderarea la NATO și UE pentru ca aduce țara noastra mai aproape de un etalon care va implica recunoașterea statutului de economie de piața funcționala…