Nicolae Ciucă: „Nu se ia în calcul majorarea cotei TVA” Anunțul lui Nicolae Ciuca Presedintele Senatului, liderul liberal Nicolae Ciuca, a declarat, miercuri, ca nu se ia in calcul majorarea cotei TVA, subliniind ca PNL sustine cota unica, pe care o considera o „linie rosie”. „S-a discutat in coalitie si nu se ia in calcul majorarea cotei TVA (…). In acest moment sunt cele doua abordari in care se discuta despre impozitul progresiv, ca masura fiscala pentru planul fiscal bugetar viitor, si sustinerea cotei unice, pe care PNL o considera o linie rosie. Pentru ca s-a demonstrat foarte clar in evolutia economica a tarii ca aceasta cota unica a fost cea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

