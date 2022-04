Nicolae Ciuca a declarat, intrebat duminica la Parlament daca isi va depune candidatura pentru sefia PNL, ca pana in prezent nu a luat o decizie in acest sens si inca analizeaza aceasta posibilitate, informeaza News.ro . „Atunci cand voi lua o decizie in acest sens, o voi face. Eu pana in acest moment nu am luat o decizie. Doar ce s-au finalizat lucrarile Consiliului National”, a afirmat Nicolae Ciuca, chestionat daca va candida pentru functia de presedinte al PNL. Chestionat daca concret isi va depune candidatura, Ciuca a raspuns scurt: „Analizez”. Dupa demisia lui Florin Citu de la sefia PNL,…