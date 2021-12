Stiri pe aceeasi tema

- Președintele USR, Dacian Cioloș, susține ca Romania este pregatita sa intre in zona Schengen inca din 2011, dar modificarile din justiție au ingreunat parcursul țarii noastre in aceasta direcție. Liderul USR nu a ratat ocazia sa il critice din nou pe Klaus Iohannis și actuala coaliție de guvernare.…

- Romania, ca multe alte state europene, trece in aceasta perioada printr-o criza acuta a gazelor naturale. In acest context se pune problema unor facturi mai mari la agentul de incalzire a locuințelor in majoritatea orașelor. Cu toate astea exista o unda de speranța dupa ședința de ieri a noii coaliții…

- Premierul Nicolae Ciuca le promite romanilor ca o sa scoata țara din actuala criza sanitara și economica. „Este necesara reformarea statului pentru a pune in centru preocuparii cetațeanul. Voi lua toate masurile pentru a trece țara prin criza”, a spus Ciuca, in Parlament. S-au marcat 30 ani de la adoptatrea…

- Premierul Nicolae Ciuca a avut duminica o intalnire de lucru, la Palatul Victoria, cu principalii responsabili ai gestionarii pandemiei, in contextul aparitiei in Romania a doua cazuri cu varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2. Dupa ședința, ministrul Sanatații Alexandru Rafila și șeful Departamentului…

- Premierul Nicolae Ciuca va discuta la Palatul Victoria, cu principalii responsabili in gestionarea pandemiei de coronavirus, dupa ce si in Romania au fost confirmate doua cazuri de infectare cu tulpina Omicron, la persoane repatriate din Africa de Sud. Seful Guvernului a declarat ca nicio clipa nu trebuie…

- Omicron a ajuns și in Romania! Dupa confirmarea primelor cazuri de infectare cu noua tulpina, autoritațile au intrat in alerta. Premierul Nicolae Ciuca a convocat ședința de urgența, duminica, la Guvern, cu specialistii din sistemul sanitar pentru a stabili masurile care trebuie luate in acest caz.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca formatiunea pe care o conduce ar trebui sa dea primul nume pentru sefia Guvernului, facand apel la „vointa romanilor”, adica la faptul ca PSD a avut cel mai mare numar de alesi trimisi in Parlament. Liderul PSD a precizat ca Florin Citu „nu poate sa vina…

- Florin Cițu ii transmite lui Dacian Cioloș șa faca majoritate cu PSD și AUR Florin Cîtu. Foto. gov.ro PNL va discuta cu Dacian Cioloș dupa ce acesta va gasi soluția unei majoritați în parlament, împreuna cu PSD și AUR, aliații sai de la moțiunea de cenzura, a…