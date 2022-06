Nicolae Ciucă: Nu este sănătos şi responsabil să te joci cu sistemul fiscal în perioade de instabilitate „Vedem cu totii in aceasta perioada stiri si tot felul de declaratii despre efectele crizei economice care se desfasoara acum la nivel global. Sunt cateva precizari, ca sa fie foarte clar despre ce discutam si sa inteleaga toata lumea: 1. Nu este sanatos si responsabil sa te joci cu sistemul fiscal in perioade de instabilitate. Riscam sa avem, intr-un an sau doi, probleme de doua ori mai mari decat avem astazi. Avem, in istorie, precedente de masuri strambe, venite in momente prielnice unora din punct de vedere electoral, pentru care, mai tarziu, au platit tot romanii. Avem aproximativ 96 de miliarde… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, premierul Nicolae Ciuca, precizeaza ca ''in perioade de instabilitate nu este sanatos si responsabil sa te joci cu sistemul fiscal'' si subliniaza ca liberalii nu vor sustine nicio masura care sa sufoce mediul de afaceri.

- Premierul și președintele PNL, Nicolae Ciuca, a atras atenția vineri, 17 iunie, intr-o postare pe Facebook, ca „nu este sanatos și responsabil sa te joci cu sistemul fiscal in perioade de instabilitate” și a subliniat ca daca masurile fiscale propuse in coaliție și adoptate de Guvern vor fi respinse…

- Primul – ministru Nicolae Ciuca nu susține modificari ale Codului Fiscal și declara chiar „iresponsabila” aceasta idee și promite ca nu va susține nicio masura care sa sufoce mediul de afaceri. „Vedem cu toții in aceasta perioada știri și tot felul de declarații despre efectele crizei economice care…

- „Romania ofera toate premisele necesare pentru sustinerea investitiilor cu capital autohton si strain, avand in vedere conflictul armat din Ucraina si cresterea inflatiei. Printre subiectele discutate s-au aflat integrarea tinerilor pe piata muncii si dezvoltarea invatamantului dual, angajamentul Romaniei…

- Presedintele PNL Braila, deputatul Alexandru Popa, sustine ca anul acesta Guvernul condus de PNL nu intentioneaza sa majoreze taxele si nu va modifica in niciun alt fel impozitarea. „Guvernul condus de PNL dovedeste inca o data ca are o orientare pro-business si ca intelege ca mediul de afaceri are…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a subliniat, luni, ca datele raportului final al proiectului ‘Comprehensive redesign of the licensing system in Romania’ arata ca reformarea sistemului actual de proceduri pentru deschiderea unei afaceri in Romania si alinierea la exemplele de bune practici va duce la o…

- „Primele sute de facturi au fost introduse astazi in sistemul national de facturare electronica, in prima zi de aplicare optionala e-Factura in relatia firmelor cu partenerii de afaceri. Apreciez efortul Ministerului Finantelor si ANAF pentru acest pas important catre digitalizarea economiei. Vor avea…

- Unul dintre cei mai importanți lideri liberali, Ben Oni Adelean, transmite ca gruparea are nevoie de forțe proaspete și cere „o schimbare de macaz”. Indemnul sau vine in contextul in care 40 de lideri liberali au semnat o scrisoare prin care cer demiterea actualului președinte, Florin Cițu. „Partidul…