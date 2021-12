Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege privind Certificatul Covid digital ar putea fi adoptat pana la finalul anului intr-o sesiune extraordinara convocata saptamana viitoare, potrivit unor surse politice. Certificatul ar urma sa fie adoptat prin dezbatere in Parlament, in cele doua Camere pentru ca premierul Ciuca nu…

- Liderii coalitiei de guvernare se reunesc, miercuri, la ora 14.00, in sedinta, cu o ora inainte de sedinta de Guvern de la ora 15.00. Presedintii celor trei partide trebuie sa decida daca proiectul de lege privind certificatul COVID va fi asumat de Executiv, sau va trece prin procedura normala in…

- „Certificatul covid, noi am venit cu un proiect de lege in Parlament pentru a fi dezbatut. Nu a trecut de Senat, am așteptat un alt proiect de lege, ni s-a spus ca vine și inca il așteptam. Noi susținem orice proiect de certificat covid care sa duca la gestionarea pandemiei.Astazi avem 70% in Parlament.…

- Alianța pentru Unirea Romanilor renunța la protest miercuri, dar manifestațiile vor fi reluate daca va fi anunțata asumarea raspunderii premierului Nicolae Ciuca pentru introducerea certificatului COVID-19. ”Nu facem azi protest, insa vom face cand se anunța asumarea raspunderii”, a declarat liderul…

- Liderii coaliției de guvernare, Marcel Ciolacu, Florin Cițu și Kelemen Hunor, au fost chemați, miercuri seara, de premierul Nicolae Ciuca, la discuții, la sediul Guvernului. Potrivit unor surse politice, in ședința de la Palatul Victoria se discuta bugetul și proiectul legii privind condiționarea accesului…

- Premierul Nicolae Ciuca ar inclina balanța in favoarea propunerii ministrului Sanatații Alexandru Rafila in privința condițiilor in care ar putea fi introdus certificatul anti-Covid la locul de munca, susțin surse politice. Potrivit acestora, vor mai fi discuții pe ambele variante de proiecte – și pe…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a pus, vineri, in dezbatere publica OUG pentru stabilirea cadrului de implementare a PNRR, dupa ce premierul Nicolae Ciuca a cerut ca documentul sa fie gata cat mai repede. MIPE anunta, vineri, ca a fost pus in dezbatere publica Proiectul de Ordonanta…

- Ministerul Energiei a pus in dezbatere publica proiectul ordonanței de urgența pentru stabilirea schemei de compensare pentru consumul de energie electrica și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022. Clienții casnici beneficiari ai schemei de compensare aferente consumului de energie electrica…