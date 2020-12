Premierul interimar Nicolae Ciuca a declarat, luni, ca nu a avut o discutie cu presedintele Klaus Iohannis sau cu liderul PNL, Ludovic Orban, despre o eventuala a propunere a sa pentru mandatul de prim-ministru al noului Guvern. El a subliniat ca seful statului nu i-a propus acest lucru. “Nu comentam pe zvonuri si pe speculatii”, […] The post Nicolae Ciuca nu a discutat cu președintele pentru funcția de premier al noului guvern. El va fi decorat de Ambasada SUA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .