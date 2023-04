Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, le-a transmis luni liberalilor din Vrancea ca succesul rotativei va insemna un prim exemplu din istoria noastra postdecembrista de guvernare partajata intre dreapta si stanga politica si ca rolul partidului va ramane acelasi, de garant al stabilitatii guvernamentale, au precizat surse liberale citate de News.ro. „Succesul rotativei va insemna un prim […] The post Nicolae Ciuca, nou mesaj despre rotativa. Ce le transmite liberalilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .