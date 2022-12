Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, vineri, ca relațiile bilaterale dintre Romania și Austria au fost afectate considerabil din cauza veto-ului folosit de Guvernul de la Viena in cadrul Consiliului JAI prin care s-a opus aderarii Romaniei la Spațiul Schengen. Premierul a anunțat ca a cerut chemarea…

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, vineri, ca, dupa votul din Consiliul JAI, ”nivelul relatiilor diplomatice cu Austria va scadea”, dar demersurile pentru intrarea in Schengen vor continua. Premierul a precizat ca a cerut chemarea ambasadorului roman din Viena și ca nivelul relațiilor diplomatice romano-austriece…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat joi ca Austria și-a bazat votul impotriva aderarii Romaniei la Schengen pe ”cifre incorecte” legate de numarul migranților ilegali. Ciuca a mai spus ca ”regretam și nu ințelegem poziția inflexibila a Austriei”, adugand ca le mulțumește tuturor celor implicați in eforturile…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca Romania va cere maine un vot in Consiliul JAI pe tema aderarii la Spatiul Schengen. Europarlamentarul PSD Victor Negrescu spune ca acest lucru ne permite in viitor sa dam in judecata Austria la Curtea de Justitie a Uniunii Europene. Potrivit lui Negrescu, variantele…

- Ministrul de externe Bogdan Aurescu a avut miercuri, 30 noiembrie, in cadrul ministerialei NATO de la București, o intrevedere cu Wopke Hoekstra, viceprim-ministru si ministru de externe al Olandei, una dintre țarile indecise daca vor Romania in Schengen pe 8 decembrie „Cei doi oficiali au agreat sa…

- Premierul și liderul PNL Nicolae Ciuca a declarat marti, 22 noiembrie, ca rezultatele care au fost comunicate in urma comisiilor de verificare tehnica dau motive de speranța privind includerea Romaniei in Spațiul Schengen in luna decembrie.„In toate intalnirile bilaterale pe care le-am avut cu omologii…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a primit luni, 21 noiembrie 2022, la Palatul Cotroceni, o delegație a OMV Petrom, condusa de directorul general executiv al OMV și președinte al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom, Alfred Stern. Subiectele abordate de catre conducerea companiei au vizat…

- ”Salut finalizarea licitatiei de spectru pentru acordarea drepturilor de utilizare pentru frecventele radio destinate implementarii noilor tehnologii. Este rezultatul unei bune colaborari avute de ANCOM cu Guvernul, cu industria telecom si cu mediul de afaceri in ansamblu, care va insemna o calitate…