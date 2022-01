Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, vineri, in conferinta de presa comuna cu Secretarul General OCDE, Mathias Cormann, ca negocierile de aderare si apartenenta la OCDE vor deschide Romaniei usa unui club de expertiza de talie globala pe care il vom putea accesa si de unde vom putea primi asistenta pentru…

- Secretarul general al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), Mathias Cormann, a afirmat vineri ca Romania are una dintre cele mai mici rate de vaccinare din Uniunea Europeana si a sugerat ca tara noastra sa extinda implementarea certificatului verde pentru mai multe activitati…

- Secretarul general al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), Mathias Cormann, a afirmat vineri ca Romania are una dintre cele mai mici rate de vaccinare din Uniunea Europeana si a sugerat ca tara noastra sa extinda implementarea certificatului verde pentru mai multe activitati…

- Secretarul general al OCDE, Mathias Corman, vine astazi in Romania Foto-arhiva Premierul Nicolae Ciuca se va întâlni astazi la Bucuresti cu secretarul general al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), Mathias Corman. Acesta va prezenta un raport…

- Intrarea in OCDE este un obiectiv strategic al Romaniei, considera premierul Nicolae Ciuca. El s-a referit, joi, la admiterea Romaniei in Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE). In limba engleza, numele organizației este Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).…

- Intrebat daca este de acord cu impozitarea companiilor, anuntata de ministrul Finantelor, Ciolacu a raspuns: ”Pe veniturile exceptionale. In momentul in care speculezi si ai venituri exceptionale, este normal ca statul sa intervina sa te supraimpoziteze si acei bani sa intre in aceste programe de IMM…

- “Decizia de ieri a Consiliului OCDE referitoare la deschiderea negocierilor de aderare cu Romania reprezinta pentru noi o oportunitate pe care suntem datori sa o valorificam. Reuniunea de astazi este semnalul pe care il dam privind seriozitatea cu care tratam pregatirea aderarii noastre la OCDE, pentru…

- Lansarea discuțiilor de aderare la OCDE reprezinta un succes politico-diplomatic deosebit al țarii noastre, care confirma, totodata, nivelul ridicat de pregatire tehnica al Romaniei. Prin aceasta decizie, Romania se apropie semnificativ de atingerea unuia dintre obiectivele sale strategice de politica…