Lista Guvernului Ciuca si programul de guvernare au fost depuse sambata la Parlament, Birourile Permanente ale celor doua Camere urmand sa decida calendarul audierii in comisii a ministrilor propusi si data sedintei comune pentru investirea noului Cabinet. Totusi, sansele guvernului Ciuca sa treaca de Parlament sunt minime, chiar daca la un moment dat liderii PSD […]