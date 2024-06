Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa Romaniei a fost invinsa, sambata, cu scorul de 2-0, de selectionata Belgiei, intr-un meci disputat la Koln, in etapa a doua a grupei E de la Euro 2024. Ca urmare a acestui rezultat, calificarea in optimile de finala se va decide in ultima etapa a grupelor. Romania este lider in clasamentul…

- SUSȚINERE… Romanii au invadat și orașul Koln. La partida de diseara, contra Belgiei, sunt așteptați peste 20.000 de romani, printre ei și zeci de vasluieni. Cei mai mulți, in jur de 30, sunt membri ai Peluzei Nord Vaslui, fani ai defunctei FC Vaslui. Romania iși continua aventura de la Campionatul European…

- Romania și Belgia se vor intalni sambata, 22 iunie, de la 22:00, in runda #2 a grupelor Campionatului European din Germania. Meira (22 de ani), sora fundașului central Radu Dragușin (22), este convinsa ca starurile din naționala „diavolilor roșii” vor avea viața grea in fața fratelui ei. Meira Dragușin…

