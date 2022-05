Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, sambata, urari celor care poarta numele Sfintilor Constantin si Elena. "Imparatul Constantin si mama sa, Elena, reprezinta repere de curaj, speranta si credinta, valori atat de necesare pentru noi toti in aceste timpuri complicate", a afirmat el, potrivit news.ro.…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, joi, ca pandemia se apropie de sfarsit. El a precizat ca ca se va asigura ca investitiile in infrastructura spitaliceasca, in logistica medicala necesara si in pregatirea de specialitate a resursei umane din sistemul de sanatate se vor materializa. ”Sanatatea reprezinta…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, miercuri, ca in sedinta de Guvern va fi adoptata o Ordonanta de urgenta care se refera la masuri pentru combaterea episoadelor repetate de incendii, astfel incat acestea vor fi incluse in categoria infractiunilor. Premierul a anuntat ca Guvernul va discuta trei acte…

- Premierul Nicolae Ciuca condamna Rusia pentru ”crime impotriva umanitații și crime de razboi” și compara situația din Ucraina cu cea din Siria. „O agresiune inacceptabila soldata cu suferințe enorme, cu valuri de refugiati care au depașit 2,5 milioane de persoane, cu distrugeri de locuințe, spitale,…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, sambata, dupa ședința de Guvern, ca sumele cheltuite de statul roman de cand a inceput razboiul din Ucraina vor fi decontate de Bruxelles. „Un subiect a fost acela de a identifica totalul cheltuielilor de cand a inceput razboiul din Ucraina. Este vorba de 51 de milioane…

- Un exercițiu militar la care vor participa aproape o mie de soldați romani și americani, cu sute de tancuri și vehicule blindate, va fi demarat in comun, pe poligonul Smardan din județul Galați. Conform MApN, cei 900 de militari cu peste 70 de mijloace de lupta se vor instrui in comun, in perioada 2-10…

- Treizeci de romani din Ucraina au cerut ajutor și sprijin MAE, pana joi la pranz. Conform unui comunicat al Ministerului de Externe, a fost convocata Celula de criza interinstitutionala pentru sprijinirea și acordarea de asistența consulara cetațenilor romani aflați pe teritoriul ucrainean. MAE avertizeaza…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, luni, ca va discuta in aceasta seara cu mai mulți miniștri și marți in coaliție despre noile masuri care sa atenueze criza facturilor incepand cu 1 aprilie. Nicolae Ciuca a confirmat ca saptamana aceasta vor fi gata masurile pe energie. ”Pe energie, da, dar nu in Guvern.…