Nicolae Ciucă, mesaj pentru familiile victimelor de la Colectiv: "Țara întreagă a resimțit acest cumplit eveniment" "Tragedia de la "Colectiv" a afectat nu doar cele șaizeci și cinci de familii ale victimelor care și-au pierdut viața in urma incendiului, precum și in urma complicațiilor suferite. Țara intreaga a resimțit acest cumplit eveniment, ale carui ecouri nu s-au stins inca.Așa cum durerea familiilor celor disparuți nu va putea fi niciodata alinata, tot așa nici noi, cei care am fost martori ai suferinței lor nu vom putea uita vreodata aceasta zi intunecata din istoria noastra contemporana. Transmit cele mai sincere condoleanțe familiilor indoliate!Dumnezeu sa ii odihneasca in pace!", a scris Ciuca pe… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cițu a scris, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca are prieteni care au ajuns in spital dupa tragedie și ca, dupa a6 ani, durerea este la fel de puternica. ”Am aprins astazi o lumanare in memoria celor care au pierit la Colectiv, așa cum fac an de an. Este perioada in care imi aduc aminte, inevitabil,…

- Florin Citu a postat pe contul sau de Facebook, un mesaj in memoria victimelor care au pierit in incendiul de la clubul Colectiv.Florin Citu a postat pe contul sau de Facebook, un mesaj in memoria victimelor care au pierit in incendiul de la clubul Colectiv, la sase ani de la tragedie.Am aprins astazi…

- Premierul interimar, Florin Citu, a transmis un mesaj, la sase ani de la incendiul din clubul Colectiv. „Am aprins astazi o lumanare in memoria celor care au pierit la Colectiv, asa cum fac an de an. Este perioada in care imi aduc aminte, inevitabil, de acea noapte in care am fost acolo, de prietenii…

- Asociatia victimelor incendiului din Colectiv, Colectiv GTG 3010, a postat pe pagina de Facebook, la sase ani de la tragedie, un scurt mesaj foarte critic la adresa Justitiei, ca urmare a tergiversarii procesului in acest caz.

- Astazi, o tanara de doar 20 de ani a mers la cer, dupa ce a fost infectata cu Covid. Aceasta a ajuns la spital insarcinata in 30 de saptamani, iar medicii au reușit sa ii salveze bebelușul cu doar doua zile inainte de a se stinge. Dorin Vlașin, primarul orașului Nasaud, care a și oficiat cununia civila,…

- Un tanar, de 28 de ani, a murit in noaptea de marți spre miercuri dupa ce a fost calcat de un camion, in Iași. Ulterior s-a stabilit ca nu a fost vorba de un accident, ci de sinucidere, barbatul hotarand sa-și puna capat zilelor dupa o cearta cu iubita, informeaza Digi24 . Marți seara, Bogdan D., din…

- Fostul fotbalist brazilian Pele a transmis, duminica, un mesaj dupa decesul fostului atacant Gerd Muller, despre care spune ca a fost liderul care dus fotbalul german la nivelul urmator. "Astazi este o zi trista pentru cei care iubesc sportul. Cand o stea atat de stralucitoare ca Gerd te paraseste,…

- Membrii familiilor victimelor atacurilor de la 11 septembrie se opun participarii presedintelui Joe Biden la evenimentele comemorative daca acesta nu va declasifica documente guvernamentale despre care ei sustin ca vor arata ca liderii sauditi au sprijinit atacurile, relateaza Reuters. Membrii…