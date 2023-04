Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei NATO. Aceasta este sarbatorita in Romania, in prima duminica a lunii aprilie. Mesajul prim-ministrului, Nicolae Ciuca: „Razboiul nu este un lucru pe care sa și-l doreasca cineva, cu atat mai puțin militarii. Ei știu ce inseamna distrugerile,…

- Ministrul apararii nationale a transmis un mesaj cu prilejul sarbatoririi Zilei NATO in Romania la data de 2 aprilie 2023. Va prezentam in continuare continutul integral al mesajului: Marcam astazi 19 ani de la momentul accederii cu drepturi depline in cea mai puternica alianta politico militara din…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Kathleen Kavalec, a participat, vineri, la evenimentul ”Romania – 1 an de solidaritate cu Ucraina” si a multumit tuturor celor implicati in protejarea refugiatilor ucraineni. Ambasadorul a apreciat sprijinul si empatia pe care romanii au aratat-o pentru refugiatii din…