- Premierul a transmis un mesaj cu ocazia zilei veterinarilor de razboi in care afirma ca Romania le datoreaza acestora independența, suveranitatea și integritatea teritoriala prin dedicarea unei zilei in care este reamintit eroismul de care au dat parte.

- Romania datoreaza veteranilor de razboi independenta, suveranitatea si integritatea teritoriala, dedicandu-le o zi de reamintire a eroismului lor si de exprimare a recunostintei care li se cuvine pentru totdeauna, a afirmat prim-ministrul Nicolae Ciuca.

- China respecta suveranitatea, independenta si integritatea teritoriala a tuturor tarilor, precum si scopurile si principiile Cartei ONU, a asigurat la conferinta de presa obisnuita de luni purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe chinez Mao Ning, precizand ca remarcile

- Ministrul apararii naționale, Angel Tilvar, a avut joi, 13 aprilie, la sediul MApN, o intrevedere cu omologul din Ucraina, Oleksii Reznikov, aflat pentru prima oara in vizita oficiala in Romania, cu ocazia participarii la prima conferința despre securitatea la Marea Neagra organizata in cadrul…

- Romania reitereaza angajamentul pentru sprijinul privind independenta, suveranitatea si integritatea teritoriala ale Ucrainei, dar si pentru solidaritatea cu poporul ucrainean, in aceste momente dramatice, a declarat, joi, ministrul roman al Apararii, Angel Tilvar, mentionand

- Romania va sustine neclintit suveranitatea si integritatea Republicii Moldova, l-a asigurat premierul Nicolae Ciuca pe omologul sau de la Chisinau, Dorin Recean, la finalul discutiilor purtate astazi la Palatul Victoria. Cei doi sefi de guvern au abordat proiecte comune, in special cele din domeniile…

- Aflata intr-o vizita la Chișinau, Katerina Sakellaropoulou, președintele Greciei, a declarat ca țara sa susține integritatea teritoriala și suveranitatea Republicii Moldova și opteaza pentru soluționarea pașnica a conflictului transnistrean.

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a primit-o, joi la Palatul Victoria, pe presedinta Republicii Moldova Maia Sandu, aflata intr-o vizita de lucru in Romania. Cei doi au discutat subiectele de interes de pe agenda bilaterala, cu accent pe proiectele comune din domeniile energiei si transporturilor, care…